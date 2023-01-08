В Кировской области в 2023 году создадут два виртуальных концертных зала

Всего до 2025 года в регионе будет действовать семь таких залов, также появится шесть мультимедиагидов по экспозициям музеев

КИРОВ, 8 января. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают создать по нацпроекту "Культура" два виртуальных концертных зала в 2023 году. Всего до 2025 года в регионе будет действовать семь таких залов, также появится шесть мультимедиагидов по экспозициям музеев, сообщил в воскресенье ТАСС министр культуры региона Даниил Дворцов.

"По итогам конкурсного отбора на федеральном уровне в 2023 году в Кировской области планируется создание двух виртуальных концертных залов, оснащенных современным мультимедийным оборудованием и высокоскоростным интернетом, на общую сумму 1 млн 300 тыс. рублей в Вятскополянской городской централизованной библиотечной системе (на 50 мест) и детской школе искусств им. П. И. Чайковского города Слободского (на 100 мест). Всего по проекту "Цифровая культура" до 2025 года в области будут созданы семь виртуальных концертных залов", - рассказал Дворцов.

Он отметил, что первый виртуальный концертный зал в Кировской области появился в 2019 году в малом зале Вятской филармонии. В 2021 году на средства федерального бюджета создали три виртуальных концертных зала в детских школах искусств городов Кирс, Зуевка и Белая Холуница. В 2022 году виртуальный концертный зал на 50 мест открылся в Омутнинском районе в детской библиотеке "Маяк".

По данным министерства культуры региона, до 2025 года в регионе создадут также шесть мультимедиагидов по экспозициям музеев. Сейчас четыре мультимедиагида уже внедрены в экспозиции. Кроме того, библиотека имени Герцена в регионе ведет работу по оцифровке книжных памятников. С 2019 по 2024 год планируется провести оцифровку 694 таких изданий, все они разместятся в разделе книжных памятников на сайте Национальной электронной библиотеки.