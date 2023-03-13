Аэропорт Махачкалы благодаря нацпроекту ускорит обслуживание пассажиров на 30% за три года

Для выявления и оптимизации неэффективных производственных процессов был проведен анализ работы всех специальных служб аэропорта

МАХАЧКАЛА, 13 марта. /ТАСС/. Аэропорт Махачкалы в ближайшие три года благодаря нацпроекту "Производительность труда" ускорит обслуживание пассажиров на 30%. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба министерства экономики и территориального развития региона.

Аэропорт Махачкалы к нацпроекту "Производительность труда" присоединился в 2022 году. Оптимизировать работу помогают эксперты-практики Регионального центра компетенций.

"В международном аэропорту "Махачкала" подвели первые итоги реализации национального проекта "Производительность труда". За четыре месяца применения инструментов бережливого производства в аэропорту удалось увеличить пропускную способность и сократить очереди на досмотр. По итогам первого года работы производительность аэропорта должна увеличиться не менее чем на 10%, а в течение трех лет - более чем на 30%",- говорится в сообщении.

Отмечается, что для выявления и оптимизации неэффективных производственных процессов был проведен анализ работы всех специальных служб аэропорта.

"Разработка и внедрение новых технологических решений позволили усовершенствовать производственные процессы, в первую очередь на площадках обслуживания пассажиров и досмотра багажа. Так, мы увеличили пропускную способность в час-пик, сократили очереди на досмотр и регистрацию", - цитирует пресс-служба слова заместителя гендиректора аэропорта Заура Алиева.

В пресс-службе уточнили, что добиться такого эффекта удалось за счет внедрения системы регистрации нескольких рейсов на одной стойке, установления дополнительных стоек, а также перепланировки пунктов досмотра и организации погрузки багажа без использования погрузочной ленты и промежуточного складирования.

Реализация проекта будет длиться три года.

"Эксперты регионального центра компетенций обучили сотрудников аэропорта и подготовили внутренних тренеров, которые будут делиться навыками бережливого производства с коллегами для внедрения новых подходов уже на других участках",- добавили в пресс-службе.