Кубанское предприятие инженерного оборудования повысит производительность по нацпроекту

Преобразования проведут эксперты регионального центра компетенций, они сформируют команду из сотрудников, проведут серию тренингов, проанализируют производственные процессы и выберут поток-образец для оптимизации

КРАСНОДАР, 14 июня. /ТАСС/. Кубанское предприятие "Профпоток", занимающееся поставками инженерного оборудования по водо- и теплоснабжению, повысит производительность труда благодаря профильному национальному проекту. Об этом сообщает в среду пресс-служба администрации Краснодарского края.

"Преобразования на предприятии проведут эксперты регионального центра компетенций, сформируют команду из сотрудников, проведут серию тренингов, проанализируют производственные процессы и выберут поток-образец для оптимизации", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что суть бережливого производства заключается в стандартизации бизнес-процессов для достижения идеального качества продуктов или услуг при нулевом проценте брака. Однако, как пояснили в пресс-службе, технологии могут работать эффективно только после целенаправленного обучения персонала. Нацпроект же содержит образовательные программы, которые помогают повышать профессиональный уровень специалистов.

Нацпроект "Производительность труда", реализуемый в Краснодарском крае с 2018 года, направлен на формирование современной производственной культуры. "Эксперты федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать логистику, благодаря чему производительность растет без значительных капиталовложений", - пояснили в пресс-службе.

Ранее здесь также сообщали, что за пять лет эксперты регионального центра компетенций смогли добиться на предприятиях максимальных показателей: время протекания процесса сократилось на 69%, в два раза уменьшились запасы, а выработка увеличилась на 350%. Лидерами же по внедрению принципов бережливости, по данным краевой администрации, являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство и транспорт, а также предприятия торговли.