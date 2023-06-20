Свалку в Ковылкинском районе Мордовии рекультивировали по нацпроекту "Экология"

Она занимала около 3,8 га

ТАСС, 20 июня. Первую в Мордовии свалку рекультивировали по нацпроекту "Экология" в Ковылкинском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале минлесхоза республики.

Свалка твердых бытовых отходов в Ковылкинском районе занимала около 3,8 га, здесь накоплено более 52 тыс. тонн мусора.

"Ковылкинский район - первый в республике, где завершена масштабная рекультивация мусорного полигона. Объект готов на 100%", - говорится в сообщении.

Работы по рекультивации свалки твердых бытовых отходов начались в 2021 году, в прошлом году специалисты завершили технический этап рекультивации: на дне саркофага уложили бентонитовые и дренажные маты, конструкцию заполнили мусором, утрамбовали специальной техникой. Мусор полностью изолирован от окружающей среды с помощью геотканей. В июне 2023 года завершился биологический этап, по внешней стороне полигон засеяли многолетними травами. Конструкция закрыта, в нее не попадает воздух и вода, а фильтрат, который образуется внутри, отводится по специальной дренажной сети и очищается.