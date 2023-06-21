В Тамбове к концу 2025 года по нацпроекту "Экология" расчистят более 8,5 км русла реки Цна

В районе парка "Дружбы" ведутся подготовительные работы по вырубке древесной растительности в береговой зоне русла реки

ТАСС, 21 июня. Экологическую реабилитацию русла реки Цна в Тамбове проведут на участке более 8,5 км к 2025 году по федеральному проекту "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". В 2023 году расчистят около 1,8 км русла, сообщили в среду на сайте правительства Тамбовской области.

"До конца 2023 года работники расчистят 1,8 км русла. Всего до ноября 2025 года планируется расчистить более 8,5 км русла реки Цна", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в настоящее время в районе парка "Дружбы" ведутся подготовительные работы по вырубке древесной растительности в береговой зоне русла реки. Это необходимо для проезда спецтехники.

Река Цна протяженностью 451 км считается главной водной артерией региона, является левым притоком Мокши, входящей в Волжский бассейн. Состояние реки в границах, планируемых к расчистке, характеризуется заросшим руслом с заиленным дном, заболоченными берегами с деградацией почв, травостоем и древесно-кустарниковой растительностью.