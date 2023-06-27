Чувашия предложила включить в нацпроект "Экология" расходы на помещения для техники

Инициативу о включении направили в Совет Федерации

ЧЕБОКСАРЫ, 27 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии направили в Совет Федерации инициативу о включении в нацпроект "Экология" расходов на создание помещений для хранения техники, которая используется в лесном хозяйстве для тушения и профилактики пожаров. Об этом в понедельник сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

"Мы направили в Совет Федерации предложение о включении в нацпроект расходов на строительство помещений для техники. <...> Мы технически оснащены, надо продолжить это направление обеспечением гаражами и лесопожарными станциями. Эта проблема актуальна не только для Чувашской Республики, но и для многих регионов", - сказал собеседник агентства.

Министр добавил, что можно решить этот вопрос с помощью создания типовых проектов объектов и выделения финансирования на эти цели. "Мы примерно для своей республики посчитали - у нас порядка 26 объектов новых нужно построить, порядка 160-180 млн рублей для этого необходимо", - пояснил он.

По словам собеседника агентства, многие имеющиеся помещения для техники в республике пришли в негодность. "Они 1970-1980-х годов постройки. Где-то нет даже таких помещений. Технику нужно не только закупать, но и обеспечить ее сохранность", - уточнил Бедертдинов.

Министр также отметил, что на сегодняшний день Чувашия оснащена противопожарной техникой на 95%. "Из них более 40% - это новая техника", - подчеркнул он.