В Чувашии за последние пять лет ликвидировали семь крупных свалок

Их площадь составила более 55 га

ТАСС, 28 июня. Власти Чувашии за последние пять лет ликвидировали семь крупных свалок общей площадью более 55 га, в том числе по проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Об этом сообщил ТАСС в среду министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

"Всего за пять лет были рекультивированы семь объектов накопленного вреда окружающей среде. Площадь этих объектов составила 55,65 га", - сказал собеседник агентства.

Министр уточнил, что две крупные свалки были ликвидированы в прошлом году. "В 2022 году в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" рекультивирована свалка твердых коммунальных отходов в городе Ядрине. Площадь рекультивированной территории составила 1,8 га", - отметил он.

По словам Бедертдинова, ликвидация позволила улучшить качество жизни 7,935 тыс. человек. "В прошлом году за счет средств республиканского и местного бюджетов также была рекультивирована свалка твердых коммунальных отходов в Шемуршинском муниципальном округе Чувашии. Это позволило вернуть в хозяйственный оборот около 2 га земли и улучшить качество жизни 5 тыс. человек", - уточнил собеседник агентства.

Министр пояснил, что сейчас на федеральном уровне предлагается продолжить работу по ликвидации свалок по новому федеральному проекту "Генеральная уборка". "В этом году для включения в план нового федерального проекта планируется подготовить всю необходимую документацию для закрытых объектов размещения отходов в Комсомольском, Красноармейском и Мариинско-Посадском муниципальных округах республики", - сказал он.