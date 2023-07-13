В Республике Алтай площади восстановления лесов в 2023 году увеличатся на 60%

В регионе планируют восстановить порядка 3 тыс. га насаждений

БАРНАУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. га лесных насаждений планируют восстановить в 2023 году в Республике Алтай, это на 60% больше показателей 2022 года. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале министерства природных ресурсов и экологии региона.

"В Республике Алтай с начала года восстановлено более 700 га леса. Всего за этот год планируется восстановить 3 тыс. га лесных насаждений, это на 60% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Работы проводят по федеральному проекту "Сохранение лесов" национального проекта "Экология". На эти цели в регионе выделено порядка 5 млн рублей.

Ранее ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное ведомство Федерального агентства лесного хозяйства) сообщали, что в России пустыня распространилась на 0,09% площади страны. Но с каждым годом площадь пустынных земель становится больше в среднем на 0,2%.

Юг Алтая стал одной из территорий, где нагрузка на насаждения крайне велика, их нужно возобновлять каждый 50-70 лет, используя особо стойкие деревья. Земли деградируют преимущественно по вине человека: выпас скота, умышленные поджоги и незаконные вырубки лесов, осушение водоемов.