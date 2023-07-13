В Чувашии намерены достигнуть 100% сортировки отходов в 2026 году

Это на четыре года раньше плановых сроков, сообщила пресс-служба администрации главы республики Олега Николаева

ТАСС, 13 июля. Показатели 100% сортировки отходов в Чувашии будут достигнуты на четыре года раньше плановых сроков - в 2026 году, сообщила в четверг пресс-служба администрации главы республики.

"Российский экологический оператор" на 95% профинансирует строительство мусоросортировочных комплексов в Чувашии. Таким образом, ускоренное развитие инфраструктуры позволит нам намного раньше достичь показателей 100% сортировки отходов - в 2026 году вместо 2030 года, обозначенного президентом нашей страны в национальных целях", - приводятся в сообщении слова главы Чувашии Олега Николаева.

Общая стоимость трех проектов в Батыревском, Моргаушском и Канашском муниципальных округах Чувашии оценивается почти в 2 млрд рублей. Поддержка будет оказана на основании заключенных концессионных соглашений.

По словам генерального директора "Российского экологического оператора" Дениса Буцаева, на территории Чувашии будут построены три мусоросортировочных комплекса мощностью 30 тыс. тонн в год каждый. "Сумма капитальных затрат оценивается в 1,18 млрд рублей. "Российский экологический оператор" готов оказать поддержку в размере до 95% от стоимости за счет средств, полученных от размещения облигаций", - процитировали Буцаева в пресс-службе администрации главы республики.

Сумма капитальных затрат подлежит уточнению по итогам прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации. По информации "Российского экологического оператора", она будет выполнена в ближайшее время. На сегодняшний день все необходимые земельные участки выделены, договоры аренды заключены.

По словам главы Чувашии, республика одной из первых включилась в реформу отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). "За счет организации замкнутого цикла обращения с ТКО полученное вторсырье будет использовано для выпуска новой продукции, цена которой будет ниже, чем если бы ее изготовили из первичного сырья, но не будет уступать по качеству", - приводятся слова Николаева в сообщении.