Эксперты проанализировали экспортный потенциал двух предприятий Кубани

В пресс-службе краевой администрации сообщили, что специалисты также рассказали о мерах господдержки и возможностях выхода на зарубежные рынки, разработали дорожную карту развития

КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Анализ экспортного потенциала двух компаний Ленинградского района Кубани провели эксперты Департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края вместе со специалистами регионального Центра поддержки экспорта. Об этом сообщает в четверг пресс-служба краевой администрации.

"В рамках проекта "Экспортный бустер" делегация посетила два предприятия Ленинградского района - компании занимаются производством металлической тары и пластмассовых изделий для строительства", - сказали в пресс-службе. В частности, специалисты провели анализ экспортной зрелости, рассказали о мерах господдержки и возможностях выхода на зарубежные рынки, а также разработали дорожную карту развития.

Кроме того, эксперты пояснили представителям бизнеса и самозанятым способы получения господдержки в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "В Ленинградском районе более 2 тыс. малых и средних предприятий, по этому показателю муниципалитет на четвертом месте в Северном экономическом округе", - напомнили в пресс-службе.

Малому и среднему бизнесу на Кубани предусмотрена господдержка в рамках нацпроекта. "Широкий спектр инструментов включает консультационную, информационную и финансовую помощь", - заключили в пресс-службе.