В Ингушетии реконструируют по нацпроекту музей ИЗО, построенный 70 лет назад

В пресс-службе главы республики сообщили, что на строительно-монтажные работы направят свыше 22 млн рублей

МАГАС, 26 июля. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены до конца 2023 года провести реконструкцию единственного в регионе музея изобразительных искусств (ИЗО), здание которого было построено в 1953 году. Все работы планируется провести по нацпроекту "Культура", сообщили в пресс-службе главы республики.

"Проводится масштабная реконструкция старого здания государственного музея изобразительных искусств, расположенного в Карабулаке. В рамках нацпроекта "Культура" на строительно-монтажные работы в учреждении направят свыше 22 млн рублей. Рабочими уже завершены работы по демонтажу помещений, замене кровли, кладке кирпичных перегородок и устройству пола. Здание музея было построено в 1953 году для нужд городского дома культуры, а в 1991 году его передали музею изобразительных искусств", - говорится в сообщении.

Как сообщается, подрядная организация планирует также провести монтаж стеклопакетов, внутреннюю отделку стен и потолков, установку дверей, смонтировать отопление, вентиляцию, обеспечить электроснабжение и электроосвещение.

"Единственный наш музей изобразительных искусств находится в очень старом здании, а ведь для выставки картин и для их хранения нужны особые условия, определенный температурный режим и светлые, просторные помещения. В последний раз здесь ремонт проводили 14 лет назад, здание нуждается в капитальной реконструкции. Благодаря нацпроекту у нас появилась возможность перестроить здание, учитывая музейную специфику и требования к подобным помещениям", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.