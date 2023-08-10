В Якутии в городе Вилюйске началось строительство второй очереди больничного комплекса

Глава региона Айсен Николаев сообщил, что комплекс заработает в 2025 году

ТАСС, 10 августа. Строительство второй очереди больничного комплекса началось в городе Вилюйске в Якутии. Старт началу проекта дал глава региона Айсен Николаев.

"В феврале этого года мы открыли первую очередь крупного больницы. <...> Сейчас мы приступаем к строительству второй очереди масштабного проекта. Современный комплекс, отвечающий всем требованиям и оснащенный новейшим оборудованием, заработает в полную силу в 2025 году", - сказал Николаев на церемонии запуска строительства второй очереди больницы.

Больница, строящаяся по нацпроекту "Здравоохранение", имеет статус межрайонного медцентра. Специализированную помощь в новом медучреждении получают не только жители Вилюйского района, но и соседних улусов - Верхневилюйского и Кобяйского.

Вторая очередь включает блоки для отделения терапии, родильного и детского отделений, межрайонного первичного сосудистого отделения, отделения МРТ, отделения ультразвуковой диагностики, гастроскопии (ФГДС), реабилитации и восстановительного лечения после инсульта и инфаркта. Кроме того, в медучреждении впервые будет открыт медицинский реабилитационный центр.

В уже построенном здании первой очереди больницы располагаются отделение хирургии с операционным блоком, отделение анестезиологии и реанимации, в общем блоке - приемное отделение, пищеблок, прачечная, рентген-кабинет и клинико-диагностические лаборатории.

Вилюйчане ждали открытия новой больницы более 30 лет - с 90-х годов прошлого века. В 2014 году были забиты сваи больницы, но строительство объекта по разным причинам откладывалось, позже возведение больничного комплекса возобновилось по нацпроекту.

О нацпроекте

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.