Кубанский производитель комбикормов оптимизирует производственные процессы по нацпроекту

Речь идет о предприятии "Хлеб Кубани"

КРАСНОДАР, 14 августа. /ТАСС/. Кубанский производитель комбикормов намерен оптимизировать часть своих производственных процессов по нацпроекту "Производительность труда". Об этом сообщила пресс-служба краевой администрации.

Речь идет о предприятии "Хлеб Кубани", представители которого подписали соответствующие соглашения с министерством экономики Кубани и Региональным центром компетенций. "Эксперты центра оптимизируют выбранный производственный процесс и обучат рабочую группу основам бережливого производства, после завершения пилотного проекта, который длится полгода, работу продолжат внутренние тренеры по улучшениям", - сказали в пресс-службе. Здесь отметили, что подобный процесс позволит тиражировать полученный опыт и повысить эффективность на других участках. В настоящее время, продолжили в пресс-службе, производительность комбикормового завода составляет около 500 тонн в сутки, на нем изготавливают более 20 видов кормов для всех групп животных.

Нацпроект "Производительность труда", напомнили в пресс-службе, направлен на формирование современной производственной культуры. В нем участвует более 270 кубанских предприятий. Вступить в него могут организации пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 млн рублей в год, а доля иностранного капитала не может превышать 50%.

О нацпроекте

Нацпроект реализуется в регионе с 2018 года. "Эксперты федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать логистику, благодаря чему производительность растет без значительных капиталовложений", - пояснили в пресс-службе.

Ранее здесь также сообщали, что за пять лет эксперты регионального центра компетенций смогли добиться на предприятиях максимальных показателей: время протекания процесса сократилось на 69%, в два раза уменьшились запасы, а выработка увеличилась на 350%. Лидерами же по внедрению принципов бережливости, по данным краевой администрации, являются обрабатывающие производства, сельское хозяйство и транспорт, а также предприятия торговли.