Подъезд к селу, где во время ВОВ был рубеж обороны Севастополя, отремонтируют досрочно

Общая протяженность дороги составляет 2,378 км

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Подъездную дорогу к севастопольскому селу Камышлы, где во время Великой Отечественной войны находился один из главных узлов обороны города, отремонтируют досрочно, сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Здесь в Камышлах, во время отражения второго наступления на город (декабрь 1941 года) шли ожесточенные бои с фашистами. Маленький гарнизон героически отражал атаки гитлеровцев, однако в неравном бою почти весь гарнизон погиб. Сейчас идет ремонт подъезда к селу Камышлы и дороги по улице Камышловская. Общая протяженность 2,378 км. К работам приступили в июле месяце, срок завершения работ по контракту - четвертый квартал, однако подрядчик планирует завершить работы досрочно", - написал он.

Ремонтом предусмотрена ликвидация просадок, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, а также укрепление обочин.

В период обороны Севастополя в 1941-1942 годах Камышловский овраг входил в третий сектор Севастопольского оборонительного рубежа, здесь находился один из главных узлов обороны - путь в город, где шли ожесточенные бои. В честь подвига солдат в районе села установлено несколько мемориалов.

Всего в 2023 году в Севастополе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 100 объектов. Среди них дороги, ведущие к школам, детским садам и другим учебным и досуговым заведениям, рекреационным зонам, а также пять мостов.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения.