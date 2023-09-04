В Тульской области начал работу центр поддержки одаренных детей

Организация стала третьим центром по поддержке талантливой молодежи

ТАСС, 4 сентября. Полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин открыли в Новомосковске центр поддержки одаренных детей "Созвездие". Он поможет воспитанникам выбрать профессию, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Новомосковске состоялось торжественное открытие центра поддержки одаренных детей "Созвездие". Он построен в рамках национального проекта "Образование" по инициативе губернатора Алексея Дюмина совместно с компанией АО "МХК "Еврохим" при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. В церемонии приняли участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев и губернатор Алексей Дюмин. Они поздравили собравшихся с открытием центра и началом нового учебного года", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, новая организация стала третьим центром по поддержке талантливой молодежи в Тульской области, ранее были открыты центры на базе музыкальной школы им. Г. З. Райхеля и Яснополянского образовательного комплекса.

"На "Разговорах о важном" президент сказал, что человеку очень повезет, если он найдет свое призвание и возможность полностью реализовать свои силы. Это гарантия того, что в жизни этого человека ждет успех. Центр "Созвездие", который мы открываем сегодня, поможет вам определиться со своим призванием", - цитирует Щеголева пресс-служба.

Как сообщила пресс-служба правительства Тульской области, в "Созвездии" созданы условия для комфортного проживания и обучения детей со всего региона, которые стали победителями и призерами олимпиад и конкурсов различного уровня. В состав центра входят лицей "Олимп" с круглосуточным проживанием для учащихся 9-11-х классов на 120 мест, образовательный центр "Академия достижений" на 80 мест, кластер дополнительного образования "Лаборатория успеха" для детей с 7 до 18 лет, которые могут ходить на занятия по направлениям "Космо", Art, VR, IT, "Робо", "Энерджи", "Медиа", "Шахматы", "Хайтек", "Нано", в изостудию, в вокальную, театральную студии, а также на тренировки по многим видам спорта.

"Это своего рода наукоград, где дети будут углубленно изучать математику, физику, химию, биологию, заниматься творчеством, решать практические задачи под руководством преподавателей ведущих вузов региона. Это позволит им освоить современные востребованные специальности и в будущем стать настоящими звездами в своих направлениях. Сегодня такие кадры очень нужны Тульской области и всей России", - цитирует Дюмина пресс-служба.