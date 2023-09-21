Почти 50 км дорог в Чувашии отремонтируют досрочно по национальному проекту

На эти цели направили 1,188 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 21 сентября. /ТАСС/. Подрядчики досрочно завершат ремонт почти 50 км дорог по национальному проекту благодаря привлечению казначейского кредита. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса республики, с опережением графика сдадут, в том числе, шесть переходящих объектов.

"На приведение региональной сети дорог в нормативное состояние получен казначейский кредит в размере 1,188 млрд рублей. Средства направлены на досрочное завершение объектов, реализуемых в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", общей протяженностью 49,4 км", - отметили в пресс-службе.

Благодаря дополнительному финансированию до конца года досрочно введут в эксплуатацию шесть переходящих объектов. Кроме этого, в план ремонтных работ включили участки, по которым уже имелись проектно-сметные документации по ремонту и положительное заключение госэкспертизы.

В сообщении министерства уточняется, что благодаря казначейскому кредиту в 2023 году удалось дополнительно включить в проект пять участков автодороги Чебоксары - Сурское, которые особо нуждались в ремонте. "Трасса имеет высокую социальную значимость, проходит через семь муниципальных округов. Она имеет выход на федеральную дорогу М-7 "Волга", железную дорогу Москва - Казань, обеспечивает связи республики с соседними регионами", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса Чувашии Владимира Осипова.

Всего по нацпроекту до конца года в нормативное состояние приведут 25 км дороги Чебоксары - Сурское. Помимо этого, часть средств направлена на ремонт двух участков дороги "Сура" в Моргаушском округе, ремонт дорог "Аниш" (дорога "Волга" - Урмары - Канаш - Ибреси - Алатырь) в Урмарском округе и на восстановление слоев износа Западного подъезда к Чебоксарам.

По информации министерства, в Чувашии в 2023 году по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут 112 км дорожной сети. Строительно-монтажные работы развернулись на 68 объектах.