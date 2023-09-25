На создание образовательных кластеров в Чувашии направили более 760 млн рублей

Из них из федерального бюджета привлекли 591 млн рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 25 сентября. /ТАСС/. Расходы на создание семи кластеров по федеральному проекту "Профессионалитет" в Чувашии из всех источников финансирования превышают 760 млн рублей, сообщил на заседании в региональном правительстве глава Минобразования республики Дмитрий Захаров. Образовательно-производственные направления соответствуют задачам нацпроектов "Образование" и "Производительность труда".

"На финансирование проектов по созданию всех семи кластеров [по федеральному проекту "Профессионалитет"] направлено более 760 млн рублей, из них из федерального бюджета привлечен 591 млн рублей, из республиканского бюджета - 52,5 млн рублей, около 70 млн рублей - часть расходов со стороны предприятий. Также на реализацию проектов направлены внебюджетные средства образовательных организаций в сумме более 48 млн рублей", - отметил министр.

По его словам, 70 млн рублей гранта в форме федеральной субсидии получил Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции на создание кластера по направлению "Туризм и сфера услуг". По 60,5 млн рублей из федерального бюджета выделено Чебоксарскому профессиональному колледжу им. Никольского и Чебоксарскому медицинскому колледжу на формирование соответственно направлений подготовки "Педагогика" и "Клиническая и профессиональная медицина".

Захаров добавил, что победителями конкурсного отбора по проекту "Профессионалитет" на 2024 год стали Новочебоксарский химико-механический техникум по направлению "Химическая отрасль" и Цивильский аграрно-технологический техникум по направлению "Сельское хозяйство". Для данных образовательных учреждений предусмотрено по 100 млн рублей гранта. В 2022 году по 100 млн рублей получили Канашский транспортно-энергетический техникум и Чебоксарский электромеханический колледж, где созданы соответственно кластеры по направлениям "Топливно-энергетический комплекс" и "Машиностроение".

"Не помню, чтобы в таких масштабах направлялись средства на укрепление материально-технической базы учреждений среднего профобразования. <…> Очень важно, что здесь есть участие работодателя и в том числе внебюджетных средств", - подчеркнул на заседании в республиканском правительстве первый вице-премьер региона, министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков.

Захаров добавил, что в 2024 году Минобразования республики планирует принять участие в конкурсном отборе по трем направлениям проекта "Профессионалитет". "Это [направление] "Строительство" на базе Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства <…>, "Легкая промышленность" на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа, <…> "Транспорт" на базе Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий", - уточнил министр.

Проект "Профессионалитет"

Захаров отметил, что ключевые задачи федерального проекта "Профессионалитет" - вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, ориентированность обучения на получение практических навыков, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки.

"Преимуществом <…> для студента является, прежде всего, сокращение срока обучения до 2,5 лет вместо 3,5 - 4 лет, практическая подготовка <…> с закреплением наставника, работающего в организации реального сектора экономики, гарантия трудоустройства по полученной профессии", - пояснил министр.

Предприятия направляют в колледжи и техникумы своих специалистов в качестве преподавателей и мастеров производственного обучения. Результатом совместной работы должен стать выпуск готовых специалистов по запросам реального сектора экономики, что соответствует задачам национальных проектов "Образование и производительность труда".