Предприниматели из Крыма представят в Катаре подсолнечное масло и косметику

Региональные компании также презентуют свою продукцию иностранным покупателям и проведут индивидуальные В2В-переговоры с потенциальными закупщиками

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Предприниматели из Республики Крым направились с бизнес-миссией в Катар, где представят потенциальным инвесторам произведенные на полуострове подсолнечное масло и косметику. Поездка организована по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

"В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке Южного регионального центра поддержки экспорта организована международная бизнес-миссия экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Крым в Катар, в которой принимают участие три крымских предприятия - производители подсолнечного масла и косметических средств", - приводятся в сообщении слова вице-премьера совета министров - министра финансов региона Ирины Кивико.

Предполагается, что крымские компании презентуют свою продукцию иностранным покупателям и проведут индивидуальные В2В-переговоры с потенциальными закупщиками. Как заявили в министерстве, бизнес-миссия поможет укрепить экономические связи между Россией и Катаром.