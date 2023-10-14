В Магадане спорткомплекс "Президентский" планируют открыть до конца октября

Готовится акт, разрешающий ввод комплекса в эксплуатацию, сообщил руководитель департамента спорта Колымы Борис Хейнман

ТАСС, 14 октября. Власти Магаданской области, несмотря на проблемы с генеральным подрядчиком, хотят до конца октября запустить в эксплуатацию универсальный спортивно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Президентский", работа по созданию которого ведется в столице региона с 2019 года. Объект технически полностью готов к открытию, сообщил ТАСС руководитель департамента спорта Колымы Борис Хейнман.

"Комплекс хотим открыть до конца октября. Да, проблемы у "Магнума" были и есть, но тем не менее генеральный подрядчик вместе с субподрядчиками выполнили все необходимые строительные работы. Уже подписаны акты технической готовности объекта, сейчас готовится акт, разрешающий ввод спорткомплекса в эксплуатацию", - рассказал собеседник агентства.

Хейнман также рассказал о решении вопроса финансирования. "Генеральный подрядчик переуступил региональному правительству свой долг фонду Особой экономической зоны (ОЭЗ). С учетом этого выполненные генподрядчиком работы правительством Магаданской области оплачены полностью. Благодаря нашей совместной работе по исполнению поручений президента с Минфином РФ, Минстроем РФ и Минспорта РФ уже завершается подготовка соглашения о перечислении в регион недостающей суммы, которую "Магнум" брал взаем у ОЭЗ на строительство", - объяснил Хейнман.

Он рассказал, что спорткомплекс "Президентский" входит в национальный проект "Демография", инициированный в 2019 году президентом РФ Владимиром Путиным. "В регионе поручения президента выполняются, а открытия комплекса очень ждут жители Магадана и особенно дети", - отметил Хейнман.

Ранее ТАСС сообщал о проблемах у генерального подрядчика объекта - компании "Магнум". Директор предприятия при заключении договоров с правительством Магаданской области скрыл сведения о финансовом положении фирмы и предоставил поддельные справки налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам. Ущерб региону составил 1,46 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело.

О комплексе

Комплекс "Президентский" должен был открыться в Магадане в конце 2022 года, но этого не произошло из-за недостаточного финансирования. Вопрос был решен на федеральном уровне. Речь шла более чем о 2,5 млрд рублей, готовность объекта тогда составляла 97%. В декабре 2022 года заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев во время рабочей поездки в регион дал поручение скорее решить вопрос по завершению строительства.

Объект возводился с применением механизма единой субсидии. Планируется, что в спорткомплексе будут проходить организованные и самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия, а также соревнования местного и регионального уровня по различным видам спорта: в универсальном зале - по баскетболу, волейболу и мини-футболу, на ледовой арене - турниры по хоккею и массовые катания на коньках, в бассейне организуют соревнования по плаванию.