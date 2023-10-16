В накрытом пеплом поселке Ключи на Камчатке улучшат качество питьевой воды

Работы будут проводить в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Новый водозабор будет построен в поселке Ключи на Камчатке, который в апреле пострадал от пеплопада в результате извержения вулкана Шивелуч. Это позволит улучшить качество воды в населенном пункте, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"Водозабор не соответствует требованиям санитарной безопасности в условиях вероятности выпадения пепла. Использование открытого водозабора категорически не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и другим нормативным актам. Поэтому в текущем году заканчивается проектирование объекта, а в следующем году будет проведена реконструкция водозабора, которая позволит перейти на закрытые источники воды. Это значит, что даже в условиях повторяющегося извержения или пеплопадов жители будут обеспечены чистой водой", - приводятся в распространенном сообщении слова губернатора Камчатки Владимира Солодова.

Уточняется, что в настоящий момент забор воды идет из поверхностного источника. В поселке имеются пять скважин, которые предстоит отремонтировать и запустить в работу, чтобы внешние факторы не смогли влиять на качество питьевой воды. Работы по реконструкции объекта коммунальной инфраструктуры будут вестись в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Поселок Ключи в Усть-Камчатском районе в апреле серьезно пострадал от извержения вулкана Шивелуч. Толщина вулканического пепла на объектах составляла 80-100 см.