В Саратовской области в 2024 году планируют отремонтировать 70 домов культуры

По словам министра культуры региона Наталии Щелкановой, 10 домов культуры отремонтируют в рамках нацпроекта "Культура", еще 10 - в рамках федерального партийного проекта "Культура малой родины", остальные 50 - по региональному проекту

САРАТОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Ремонт 70 домов культуры планируется провести в Саратовской области в 2024 году. Кроме того, 45 учреждений рассчитывают оснастить современным оборудованием, сообщила ТАСС министр культуры региона Наталия Щелканова.

"В следующем году у нас капитальный или текущий ремонт запланирован в общей сложности в 70 домах культуры. Кроме того, 45 домов культуры будут оснащены современным оборудованием. В частности, там будет установлена новая звуковая и световая аппаратура", - сказала Щелканова.

Она уточнила, что 10 домов культуры отремонтируют в рамках нацпроекта "Культура", еще 10 - в рамках федерального партийного проекта "Культура малой родины", остальные 50 - по региональному проекту.

По словам министра, в 2023 году в программы по ремонту и оснащению включили 74 дома культуры. На это в общей сложности направили почти 260 млн рублей.

"Мы стараемся делать все возможное для повышения качества и разнообразия культурной жизни в населенных пунктах, в том числе сельской местности. Чтобы жители могли получить действительно качественный культурный досуг, чтобы у детей была возможность творчески развиваться. Жители по достоинству оценивают ранее проведенные ремонтные работы, мероприятия в оснащенных новым оборудованием залах уже подарили множество положительных эмоций", - добавила Щелканова.