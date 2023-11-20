20 ноября, 03:27

В Хабаровском крае в 2024 году отремонтируют свыше 144 км дорог

Работы будут выполнены в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

ХАБАРОВСК, 20 ноября. /ТАСС/. Ремонт объектов дорожной сети Хабаровского края по нацпроекту проведут в 2024 году на 109 участках общей протяженностью более 144 км. Об этом сообщил ТАСС министр транспорта и дорожного хозяйства региона Георгий Мазунин.

"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в будущем году запланирован ремонт 109 объектов улично-дорожной сети городских агломераций и дорог регионального значения протяженностью более 144 км", - сказал Мазунин.

Он отметил, что контрактацию объектов 2024 года завершили в установленные сроки. Регион стал одним из трех в стране, который достиг стопроцентного значения по показателю "Контрактация 2024 года" наравне с Магаданской областью и Ненецким автономным округом.

Министр добавил, что при планировании работ в первую очередь учитывается развитие и приведение в нормативное состояние социально значимых дорог и трасс опорной сети РФ, в которую входит более 780 км дорог Хабаровского края. Власти ориентируются и на мнение жителей. Так, по результатам опроса населения была определена к ремонту автомобильная дорога Советская Гавань - Ванино, отметил Мазунин.

В этом году в порядок было приведено 157 объектов дорожной сети общей длиной 105 км, в том числе 37 мостов. Ремонты уже третий год подряд завершаются досрочно и в работу берутся объекты следующих периодов. В прошлом году реконструировали 6 объектов 2023 года, а в этом году - 10 2024 года. 

Теги:
РоссияХабаровский край
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