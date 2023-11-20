В Чувашии выявили отставание от графика при строительстве инфраструктуры для 10 ФАПов

Глава Минстроя республики Михаил Коледа также сообщил о нулевом освоении средств на модернизацию источников водоснабжения в Мариинско-Посадском, Чебоксарском, Канашском и Комсомольских округах

ЧЕБОКСАРЫ, 20 ноября. /ТАСС/. Муниципальные заказчики допустили значительные задержки при строительстве инженерной инфраструктуры для десяти фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Чувашии. Об этом сообщил на заседании в правительстве глава Минстроя республики Михаил Коледа, докладывая о ходе реализации государственных и муниципальных программ на 2023 год.

"На сегодняшний день отмечаются значительные задержки в строительстве наружных инженерных сетей и благоустройстве десяти ФАПов - это объекты опережающей реализации. <…> Здесь обязательства по строительству ФАПов находятся на "Службе единого заказчика", а строительство сетей - на муниципалитетах", - отметил Коледа.

Он призвал муниципальных заказчиков ускорить темпы строительства сетей и благоустройство ФАПов. В июне в сообщении, распространенном Минздравом Чувашии, отмечалось, что в 2023 году в республике планируется построить дополнительно 19 фельдшерских пунктов. Работы ведутся с учетом опережающего финансирования по национальному проекту "Здравоохранение".

Коледа также сообщил о нулевом освоении средств на модернизацию источников водоснабжения в Мариинско-Посадском, Чебоксарском, Канашском и Комсомольских округах. Как пояснили ТАСС в Минстрое Чувашии, речь идет об округах, которым средства на данные цели были выделены в августе. Всего на модернизацию 58 источников водоснабжения в девяти округах предусмотрено почти 129,7 млн рублей, освоено 72,9 млн рублей (56,3%). Работы завершены на 37 объектах.

Говоря о проблемных моментах, министр добавил, что готовность новой школы в микрорайоне Садовый на 1 650 мест, которую планируется открыть в Чебоксарах 5 декабря, составляет 95%. "Заказчиком в лице МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" города Чебоксары до сих не представлены документы в отдел государственного строительства и надзора Минстроя Чувашии на проведение промежуточной проверки. Необходимо в срочном порядке направить документы в госстройнадзор", - подчеркнул Коледа.

Строительство школы в микрорайоне Садовый началось в августе 2020 года. Первоначально ее планировали открыть до конца 2022 года. Из-за смены подрядчиков сроки сдачи перенесены на 5 декабря 2023 года.