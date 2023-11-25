В Хабаровском крае по нацпроекту завершили ремонт 37 мостов

На эти цели направили 980 млн рублей

ТАСС, 25 ноября. Ремонт почти 40 мостов, запланированный на текущий год, завершен в Хабаровском крае по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". На эти цели было выделено 980 млн рублей, сообщается на сайте краевого правительства.

"Планом текущего года были предусмотрены работы на 37 мостовых сооружениях. На их ремонт по дорожному нацпроекту было направлено 980 млн рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время работы завершены на всех мостах. На шести из них работы были выполнены с опережением. Работы велись в восьми районах: Аяно-Майском, Бикинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском.

В 2024 году в Хабаровском крае в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" планируется отремонтировать 24 мостовых сооружения.

Дорожный сезон в Хабаровском крае длится с апреля по ноябрь.