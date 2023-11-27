27 ноября, 06:24

"Ведомости": "экономику данных" могут профинансировать за счет новых сборов и акцизов

По сведениям газеты, в будущий нацпроект войдут 10 федеральных проектов

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Национальный проект "Экономика данных" может быть профинансирован за счет повышения платы за частотный спектр, уменьшения скидок на штрафы, введения акцизов на персональные устройства, утильcбора и штрафов экоконтроля для производителей, налога на майнинг и коммерциализации систем "Электронного правительства". Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на презентацию, с которой министр цифрового развития Максут Шадаев выступал на стратегической сессии в правительстве 21 ноября. "Ведомости" ознакомились с документом.

"Ведомости" отметили, что всего на реализацию будущего нацпроекта "Экономика данных", который сменит "Цифровую экономику" на период с 2025 по 2030 год, потребуется более 1,5 трлн рублей.

Также "Ведомости" сообщили, что в "Экономику данных" войдут 10 федеральных проектов. Наиболее дорогими станут "Цифровая инфраструктура", "Искусственный интеллект", "Цифровые платформы в госуправлении" - на эти три направления, согласно презентации, планируется суммарно потратить более 1 трлн рублей. На первые два проекта, при этом, потратят почти половину бюджета всего нацпроекта. Помимо этого, в "Экономику данных" войдут федпроекты "Системы и сети передачи данных", "Кадры", "Инфраструктура вычислений и облачных сервисов", "Отечественные решения в сфере IT", "Развитие квантовых технологий", "Кибербезопасность" и "Наука", отметило издание.

По плану, представленному министром, до 15 декабря должны быть сформированы межведомственные рабочие группы по подготовке отдельных мероприятий, до 15 марта 2024 года должны быть подготовлены финансово-экономические обоснования их реализации, до 30 апреля нацпроект должен быть внесен на рассмотрение в правительство, а до 1 сентября Минцифры с другими заинтересованными ведомствами должен быть подготовлен план законодательного регулирования, необходимого для реализации нацпроекта, отметили "Ведомости".

В пресс-службе правительства от комментариев "Ведомостям" отказались.

О проекте

В начале сентября президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный проект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Нацпроект должен предусматривать создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественного оборудования, технологий и программного обеспечения, в том числе, облачных платформ, центров обработки данных и вычислительных мощностей. 

Теги:
Россия
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