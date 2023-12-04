В Калининградской области завершили рекультивацию свалки площадью 8,66 га

Общая стоимость работ - 236,5 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Рекультивацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов завершили близ города Гусева в Калининградской области по федеральному проекту "Чистая страна". Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"В рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" проведена рекультивация 8,66 га нарушенных земель твердыми коммунальными отходами, которые размещались на указанных землях с 1984 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Договор на рекультивацию свалки был заключен с компанией "Велен" в октябре 2022 года. Площадь рекультивируемых участков - 8,66 га, объем свалочных масс - 182 950 кубометров. Общая стоимость работ - 236,5 млн рублей. Работы завершены в полном объеме.

На техническом этапе рекультивации сформировали тело полигона, установили противофильтрационный защитный экран и систему по сбору фильтрата, а также пассивную дегазацию и технологический проезд с ограждением территории. В ходе биологического этапа проведена подготовка плодородного слоя почвы, он засеян многолетними травами.

Это уже пятый объект, который был ликвидирован на территории Калининградской области по федеральному проекту "Чистая страна" нацпроекта "Экология", уточняется в сообщении пресс-службы.