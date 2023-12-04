В Удмуртии доля сортируемого мусора за пять лет выросла в пять раз

Губернатор Александр Бречалов сообщил, что республика вошла в топ-5 регионов России по работе с ТКО

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Доля сортируемого мусора в Удмуртии за 2019-2023 годы выросла в 5 раз, до 68%. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в своем Telegram-канале.

"Сегодня в Удмуртии сортируется 68% мусора. С 2019 года, с начала "реформы чистоты" в рамках нацпроекта "Экология", эта цифра выросла в 5 раз", - сообщил Бречалов.

Он также рассказал, что Удмуртия вошла в топ-5 регионов РФ по работе с твердыми коммунальными отходами. В понедельник главе республики вручили "Зеленую премию" Российского экологического оператора.

Всего в республике установлены 1,7 тыс. контейнеров для раздельного сбора, добавил Бречалов. Кроме того, работают восемь экодомов и четыре мусоросортировочные станции.