В Новгородской области открыли пункты проката вещей для семей с новорожденными

Как пояснили в правительстве региона, все пункты проката обеспечены предметами первой необходимости: коляски для новорожденных, прогулочные коляски, детские кроватки с матрасами

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 декабря. /ТАСС/. Пункты проката предметов первой необходимости для семей с новорожденными детьми открылись всех учреждениях социального обслуживания населения Новгородской области в рамках мероприятий национального проекта "Демография". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

"Во всех учреждениях социального обслуживания населения Новгородской области организован прием от граждан предметов первой необходимости для новорожденных: коляски, кроватки, ходунки и прочее, бывших в употреблении и находящихся в удовлетворительном состоянии. В учреждениях изданы приказы о создании пунктов проката", - уточнили в пресс-службе.

Как пояснили в правительстве региона, все пункты проката обеспечены предметами первой необходимости: коляски для новорожденных, прогулочные коляски, детские кроватки с матрасами, ванночки для купания, стульчики для кормления детей, ходунки и другие необходимые маме с малышом вещи.

"Вся информация о пунктах проката, о безвозмездном приеме от граждан предметов первой необходимости для новорожденных, бывших в употреблении, перечень предметов первой необходимости для семей с новорожденными детьми размещена на сайтах и интернет-ресурсах учреждений социального обслуживания", - добавили в ведомстве. На организацию пунктов проката было выделено более 1 миллиона рублей.

Среди ключевых целей нацпроекта "Демография" - поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2019 года.