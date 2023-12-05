В Приамурье заявили о новом рекорде по вводу жилья

Показатель составил более 360 тыс. кв. м с начала 2023 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Новый рекорд 1995 года побит в Амурской области по вводу жилья в регионе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". С начала 2023 года введено более 360 тыс. кв. метров, сообщили в региональном правительстве.

"Согласно данным Росстата, за 10 месяцев 2023 года в Амурской области введено 362,5 тыс. кв. метров жилья, что на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году и является рекордным показателем для региона с 1995 года", - говорится в сообщении.

В 2023 году введено почти 200 тыс. кв. метров многоквартирного жилья, индивидуального - почти 180 тыс. кв. метров. В целом до конца года планируют ввести 460 тыс. кв. метров.

Также в программу нацпроекта входит расселение из аварийного жилья. Особенное внимание уделяется расселению из зоны БАМа, в которую входит Тында. Всего на территории города 504 многоквартирных дома признаны аварийными. Помимо них есть индивидуальные строения. Общая площадь жилых помещений, подлежащих переселению в рамках муниципальной программы, насчитывает около 55,5 тыс. кв. метров. В них проживает 1 071 семья, около 3 600 человек.

В этом году переселение амурчан из ветхого жилья, расположенного в зоне БАМа, дополнительно профинансируют. На эти цели выделено около 160 млн рублей. Из них 22,6 млн пойдут на социальные выплаты для обеспечения жильем многодетных семей из Тынды. Еще 13,5 млн направлено на единовременные выплаты по улучшению жилищных условий. На жилье для детей-сирот дополнительно выделено 14,4 млн рублей.

Всего с 2019 года переселены 6,61 тыс. человек из 122,85 тыс. кв. метров жилья.