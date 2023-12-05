Более 100 км притоков Волги расчистили за пять лет по проекту оздоровления реки

По словам полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова, к концу 2024 года планируется также сократить в три раза выбросы загрязненных сточных вод в Волгу

ТАСС, 5 декабря. Объем загрязненных сточных вод, попадающих в Волгу, планируется сократить в три раза к концу 2024 года по сравнению с 2019-м. За пять лет было расчищено более 100 км притоков Волги, сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

"Действительно важно отметить, что именно с Волжского бассейна начался проект экологического оздоровления бассейнов рек, который до 2030 года многие другие бассейны рек включит. На этом примере именно здесь можно изучать эту работу, как ее правильно и нужно строить. Более 100 км притоков Волги расчищено. Предстоит важная задача - к концу следующего года сократить с начала проекта в три раза выбросы загрязненных сточных вод в Волгу. В этом плане проводится, конечно, очень большая работа", - сказал Комаров на Международном форуме устойчивого развития "Со.знание" в Нижнем Новгороде.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется по нацпроекту "Экология" в 2019-2024 годах. Цель проекта - улучшение экологического состояния Волги и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса. После завершения проекта ему на смену придет новый федеральный проект оздоровления водных объектов РФ. Как сообщалось ранее, регионы России уже заявили для участия в нем объекты на общую сумму 1,6 трлн рублей.

Комаров отметил, что Волга - одна из главных рек России, которая связывает множество регионов. По словам полпреда, в Нижегородской области, например, реализуются проекты не только в сфере экологии, но и в связанных сферах - строительства судов, речных перевозок, транспортной доступности и связанности населенных пунктов. Кроме того, развивается речной туризм. Аналогичные проекты реализуются в других регионах при поддержке региональных властей.

"Сейчас очень важно, что параллельно идет на федеральном уровне сшивка, потому что все эти проекты должны быть взаимоувязаны. Изменения, которые происходят в одном регионе, оказывают серьезное влияние на другие. И очень важна здесь сшивка и увязка единой программы "Великий Волжский путь", которая действительно поможет изменить ситуацию в бассейне Волги и получить синергетический эффект. Это касается как экологического состояния Волги и ее притоков, развития флота на альтернативных источниках энергии, развития комплексных туристических маршрутов и формирования новой отрасли экологической промышленности, которая касается и разработки технологий и оборудования, химикатов и реагентов", - добавил Комаров.

О форуме

Международный форум устойчивого развития "Со.знание" проходит в Нижнем Новгороде с 4 по 6 декабря. Основными его задачами являются выработка новых решений по развитию инновационного потенциала и укреплению технологического суверенитета страны, переориентации торговли на новые динамичные регионы и рынки, наращиванию промышленных темпов и мощностей, а также обеспечению притока долгосрочных инвестиций и вложений в инфраструктуру и высокотехнологичный бизнес, указано на сайте форума.