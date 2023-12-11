В Приморье по нацпроекту отремонтировали 20 км региональной дороги

Специалисты заменили асфальтобетон на проблемных участках, барьерное ограждение, знаки, стойки и отсыпали обочины, сообщили в АО "Примавтодор"

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Рабочие закончили ремонт участка трассы в районе населенных пунктов Новотроицкого и Корниловки в Анучинском районе Приморья. Об этом сообщили журналистам в "Примавтодоре".

"Работы здесь началась в мае, за это время специалисты устроили выравнивающий слой, заменили асфальтобетон на проблемных участках, а также барьерное ограждение, знаки, стойки, отсыпали обочины", - рассказали в АО "Примавтодор".

Участок длиной в 20 км, соединяющий два села, привели в нормативное состояние по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Эта дорога имеет важное значение для жизни края: она примыкает непосредственно к трассе Осиновка - Рудная Пристань, которая соединяет федеральную трассу А370 "Уссури" с центральными и северными районами региона.

Сам Анучинский район - одна из основных аграрных зон Приморского края, там расположено несколько десятков крупных пасек. В этом районе выращивают рис и другие сельскохозяйственные культуры, разводят птицу и скот.