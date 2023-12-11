В Хабаровском крае организуют путешествия для школьников по краевой программе

По словам главы региона Михаила Дегтярева, к 5 млн рублей, выделенным из федерального бюджета, на реализацию проекта добавили 7 млн рублей из краевых средств

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в будущем году запустят региональную программу, по которой будут организованы поездки для школьников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава края Михаил Дегтярев по итогам заседании оперштаба, где обсуждалась реализация нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Путешествия по региону становятся привлекательнее, открывается больше возможностей для того, чтобы познакомиться с нашей природой, промышленностью, особенно это касается наших детей. По линии нацпроекта организуем туры для учащихся 5-9 классов, в 2023 году к выделенным федеральным 5 млн рублей мы добавили 7 млн рублей краевых средств, благодаря чему в путешествие отправились 1 тыс. школьников, среди них есть те, кто никогда не был в Хабаровске. Поэтому в следующем году запустим свою программу: за счет региона пригласим еще тысячу ребят в краевую столицу. Дети должны увидеть красоту города своими глазами", - написал Дегтярев.

Он напомнил, что внутренний турпоток в крае увеличивается. За январь-сентябрь количество поездок составило 993 тыс., по итогам года перешагнем планку в 1 млн поездок. Это в два раза выше показателей 2022 года.

Губернатор отметил, что необходимо обратить внимание на придорожный сервис для автопутешественников. "Это доступный вид отдыха, очень популярный среди наших автолюбителей и гостей из соседних регионов. К решению вопроса также подключатся Минтранс и Минэк края. Хорошие типовые проекты - заправки, кемпинги, кафе - в этом направлении и надо двигаться", - написал Дегтярев.

Важно также готовить квалифицированных специалистов для туротрасли. На базе Дальневосточной государственной академии физкультуры и спорта в крае выпускают и проводят аттестацию инструкторов-проводников. "<...> Будем и дальше развивать, позиционировать наш Хабаровский край как крупнейший центр подготовки кадров для туризма", - добавил губернатор.