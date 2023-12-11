Более 150 объектов благоустроят в Кузбассе в 2024 году по нацпроекту

На эти цели планируется направить свыше 1,6 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Кемеровской области благоустроят в 2024 году 170 общественных территорий региона в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора региона Сергея Цивилева.

"За пять лет участия в нацпроекте Кузбасс преобразился, стал более современным и удобным, с красивыми и уютными общественными пространствами. Причем важна не только эстетика - обновленные дворы, скверы и площади соответствуют современным требованиям безопасности. В следующем году эта работа будет продолжена, в планах отремонтировать 100 дворовых и 70 общественных территорий", - привела пресс-служба слова Цивилева.

Отмечается, что в 2024 году на благоустройство планируется направить свыше 1,6 млрд рублей. Локации, которые будут преобразованы в следующем году, выбирали жители региона при помощи онлайн-голосования.

Как проинформировали в пресс-службе, за прошедшие 5 лет в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в муниципалитетах Кемеровской области благоустроено 2 045 объектов. В частности, 1 704 двора и 341 общественная территория, на преобразование которых было выделено более 5 млрд 695 млн рублей.

"Непосредственно в 2023 году благоустроено 396 объектов, из них 324 дворовые и 72 общественные территории. Финансирование превысило 1 млрд 390 млн рублей", - указано в сообщении. В частности, в текущем году преобразована территория площадью более 9 тыс. квадратных метров в районе улицы Волкова в городе Березовском, парк на улице Мира в Анжеро-Суджерске, сквер дома культуры "Угольщиков" в Белове, сквер у дома культуры имени В. И. Ленина в Междуреченске, аллея 50 лет Октября в Киселевске. На объектах выполнены работы по асфальтированию, озеленению, обустройству освещения и бордюрного камня.