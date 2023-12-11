Псковский проект "Хлебный хутор" победил во всероссийском конкурсе "Мама-предприниматель"

Конкурс проводился по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство"

ПСКОВ, 11 декабря. /ТАСС/. Руководитель экопоселения "Хлебный хутор" Ольга Волконская из Псковской области стала лучшей среди 33 финалисток федеральной программы "Мама-предприниматель". Конкурс проводился по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство", сообщила пресс-служба Министерства экономического развития РФ.

"На выставке "Россия" состоялась защита проектов федеральной программы "Мама-предприниматель". 33 финалистки из 28 регионов представили свои бизнес-идеи. Первое место и приз в один миллион рублей завоевала Ольга Волконская (Псковская область) со своим туристическим сельским этнопроектом "Хлебный хутор", - отмечается в сообщении.

Второе место заняла Елена Саленкова из Брянской области с проектом Центра прикладного анализа поведения "Краски". Замкнула тройку лидеров Анна Злотко из Архангельской области с брендом одежды "Мама дома". По данным пресс-службы, в состав жюри вошли заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина.

"Хлебный Хутор" расположен в Печорском районе Псковской области и представляет собой экопоселение, где эксперты проводят мастер-классы по исконно русским ремеслам. В их числе: выпечка хлеба, изготовление пряников, сыроварение, ткачество, шитье, гончарное дело. На хуторе производят более 70 видов печатных пряников, а также обеспечивают местных жителей свежим хлебом, молочными продуктами собственного производства, фермерскими сладостями.

Федеральный проект "Мама-предприниматель" реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В 2023 году Минэкономразвития России перезапустило проект с обновленным пулом партнеров, в который вошли: фонд "Наше будущее", Корпорация МСП при участии Союза женщин России.