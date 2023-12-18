Липецкие власти отремонтировали дороги к популярным на Новый год туристическим местам

По словам губернатора региона Игоря Артамонова, "благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" жители и гости смогут добраться к местам новогодних гуляний быстрее и комфортнее"

ЛИПЕЦК, 18 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области отремонтировали дороги, которые ведут к популярным туристическим объектам региона. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Игорь Артамонов.

"Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" жители и гости смогут добраться к местам новогодних гуляний быстрее и комфортнее", - сказал Артамонов. В качестве примера он привел участок дороги Задонск - Алексеевка протяженностью 9 км. "Дорога ведет от районного центра к парку "Кудыкина гора", который ежегодно посещают более 350 тыс. гостей из разных областей, и во время зимних каникул поток туристов увеличивается", - заметил Артамонов.

По его словам, в пяти селах отремонтированные по нацпроекту дороги проходят по центральным улицам, которые также становятся местами новогодних торжеств. "Улица Кривенкова, ведущая к парку Победы в Липецке, тоже в этом году отремонтирована по нацпроекту, как и Политехническая, которая ведет к центру микрорайона Университетский и Шкатова, на которой находится ДК "Студеновский" - там планируется традиционная "Дискотека на снегу", - пояснил Артамонов.

В общей сложности, напомнил губернатор, за пять лет в регионе отремонтировано более 2,8 тыс. км автодорог регионального и местного значения, построено - более 80 км.