На Колыме в 2023 году объем финансирования нацпроектов превысил 7 млрд рублей

За пять лет этот показатель вырос почти в пять раз

ТАСС, 21 декабря. Объем финансирования нацпроектов в Магаданской области за пять лет вырос почти в пять раз. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Если в 2019 году в область было привлечено 1,4 млрд рублей, то в 2023 году объем финансирования превысил 7 млрд рублей", - привели в сообщении слова руководителя управления проектной деятельности правительства Магаданской области Ксении Гончар.

В 2023 году на Колыме реализуют 37 региональных проектов в рамках нацпроектов. В их числе - создание новых объектов, капитальный ремонт и реконструкция уже существующих, мероприятия по поддержке различных категорий граждан и другие проекты.