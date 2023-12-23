Под Тверью открылись две детские поликлиники на 200 посещений в смену

Учреждения построены по нацпроекту "Здравоохранение" при поддержке правительства

ТАСС, 23 декабря. Две новые детские поликлиники на 200 посещений в смену открылись в городе Кимры Тверской области. Учреждения построены по нацпроекту "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"23 декабря заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя открыли две новые детские поликлиники в городе Кимры. <…> Каждое учреждение рассчитано на 200 посещений в смену", - говорится в распространенном сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, детская поликлиника №1 расположена на территории Центральной районной больницы на Борковском шоссе, поликлиника №2 - на площади Южная. Учреждения построены по нацпроекту "Здравоохранение" при поддержке правительства РФ.

"Замечательные поликлиники, которых жители давно ждали. Это существенный вклад в поддержку здравоохранения, а самое главное - в здоровье граждан. Большой проект, который реализуется по поручению главы государства, - программа модернизации первичного звена здравоохранения. Это самое главное на сегодняшний день, потому что поликлиники, ФАП, врачебные амбулатории - это первый контакт с пациентом", - сказала Голикова журналистам.

Зная, насколько востребована программа, добавила она, президент РФ Владимир Путин принял решение, что она будет продолжена до 2030 года. "Важно, что программа модернизации здравоохранения охватывает почти все разделы: амбулаторно-поликлиническую помощь, оказание помощи в стационаре, - отметил в свою очередь Мурашко. - Именно связка между первичным звеном и стационарным обеспечивает ведение пациентов в едином контуре. Поручение президента заключается в том, чтобы было удобно, комфортно и функционально".

Подарком к открытию поликлиник стали два автомобиля, на которых врачи смогут выезжать к пациентам на дом. Как отметили в пресс-службе, машины были приобретены по поручению губернатора Тверской области.