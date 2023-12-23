В Уфе после реконструкции открыли Башкирский театр кукол

Модернизация прошла в рамках национального проекта "Культура"

ТАСС, 23 декабря. Открытие Башкирского государственного театра кукол после реконструкции прошло в Уфе. Об этом сообщается на сайте главы Башкирии.

"В Уфе глава республики Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия Башкирского государственного театра кукол. Здание реконструировали в рамках национального проекта "Культура", - отмечается в сообщении.

Модернизация театра проходила в течение двух лет. В большом зале, рассчитанном на 300 мест, установили трехуровневую сцену. Кроме того, был оборудован малый зал на 135 мест, музей кукол и интерактивная игровая комната. Общая площадь помещений театра после реконструкции увеличилась более чем в два раза - с 2,5 до 6,4 тыс. кв. м.

"На крыше обновленного театра установили модель земного шара, которая вращается и подсвечивается в темное время суток. Динамическую подсветку получил и фасад здания, в нишах которого разместили кукол большого размера", - говорится в сообщении.

Рядом с театром благоустроили сквер, где установили копии 12 крупнейших архитектурных сооружений России высотой до 1,8 м, в том числе собора Василия Блаженного, Исаакиевского собора, памятника "Родина-Мать зовет" и других.