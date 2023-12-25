Чукотка присоединилась к проекту по дистанционному мониторингу диабета

Его участниками стали более 90 жителей региона

ТАСС, 25 декабря. Чукотский автономный округ присоединился к пилотному проекту по дистанционному мониторингу состояния здоровья пациентов с гипертонией и сахарным диабетом в рамках мероприятий нацпроекта "Здравоохранение". Участниками проекта уже стали более 90 жителей столицы округа, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"К мониторингу в регионе уже подключено 15 пациентов с сахарным диабетом и 81 с артериальной гипертензией, всем выданы тонометры. Каждый участник дважды в неделю удаленно передает показатели тонометра и информацию об общем самочувствии. Все данные отображаются на рабочем месте лечащего врача, автоматически анализируется динамика течения заболевания. Это позволяет заранее узнать об ухудшении состояния пациента, дать рекомендации, скорректировать лечение и назначить визит в медицинскую организацию, когда это необходимо. Проект запущен на площадке Чукотской окружной больницы в качестве пилота", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что в следующем году планируется заключить договор на приобретение современного программного обеспечения и измерительных устройств. Мониторинг организован в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Проект по внедрению цифровых технологий в медицину призван снизить очную нагрузку на медицинские учреждения, побудить людей более ответственно относиться к своему здоровью, повысить качество здравоохранения.