В Саратовской области планируют расчистить около 6 км реки Хопер до конца 2025 года

Работы позволят улучшить условия проживания порядка 78 тыс. человек

САРАТОВ, 2 января. /ТАСС/. Расчистка русла реки Хопер в городе Балашове Саратовской области позволит улучшить условия проживания порядка 78 тыс. человек. До конца 2025 года планируется расчистить около 6 км, сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин.

"До конца 2025 года планируется расчистить около 6 км русла одной из наших основных рек - Хопер в черте города Балашова. Данные мероприятия увеличат среднюю глубину и емкость реки, улучшат проточность и, главное, экологическое состояние реки. Соответственно, это позволит улучшить условия проживания порядка 78 тыс. человек", - сказал Доронин, уточнив, что работы по расчистке начались в 2023 году в рамках нацпроекта "Экология".

По его словам, в 2024 году на расчистку реки планируется направить 23 млн рублей. Ее будут очищать от иловых отложений с помощью земснаряда и экскаватора-амфибии.

"Хопер - излюбленное место для туристов и спортсменов, которые приезжают для сплавов на байдарках. Близ реки в Балашовском районе проводится множество форумов и фестивалей, поэтому важно создать там благоприятные экологические условия, сохранить уникальную природу места", - подчеркнул министр.

Доронин также сообщил, что власти Саратовской области направили в Минприроды РФ предложения для включения в федеральный проект по оздоровлению водных объектов РФ в 2025-2030 годах. Предполагается расчистить русла 13 рек области, в числе которых Идолга и Большой Иргиз.