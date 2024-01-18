Приморский край перевыполнил план нацпроекта по экспорту сельхозпродукции в 2023 году

По словам министра сельского хозяйства края Андрея Бронца, Приморье входит в пятерку регионов-лидеров по экспорту продукции АПК

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Приморского края в 2023 году составил $1,9 млрд, что на 1,4% больше планового показателя, сообщает пресс-служба правительства региона. Рост отмечается, несмотря на масштабные наводнения, уничтожившие часть сельхозполей.

"По предварительным данным федеральной таможенной службы, по итогам 2023 года показатель национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в Приморье перевыполнен на 1,4% и составил более $1,9 млрд. Рыбы и морепродуктов из Приморского края отправлено на $1,5 млрд, что составляет около 77% от всего объема экспортируемой продукции АПК. Экспорт сои за прошлый год составил $289 млрд, зерновых в том числе кукурузы - 83 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть продукции экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так, в Китай, Республику Корея и Вьетнам мясной и молочной продукции экспортировано на сумму более $10 млн, что в три раза больше уровня 2022 года. Также увеличился экспорт из Приморского края продукции масложировой отрасли - до $61,2 млн.

По словам министра сельского хозяйства края Андрея Бронца, Приморье входит в пятерку регионов-лидеров по экспорту продукции АПК. "Мы будем поддерживать экспортно-ориентированных сельхозпроизводителей. В этом году для приморских пчеловодов предусмотрена новая мера поддержки на возмещение части затрат, связанных с экспортом меда. На эти цели в бюджете края заложено 3 млн рублей", - цитирует Бронца пресс-служба.

В Приморье с 25 августа действует режим ЧС федерального характера. В 2023 году сильные дожди шли на протяжении всего августа. За период непогоды в крае уничтожено около 40 тыс. га сельхозугодий.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.