На Камчатке до конца 2025 года планируют построить четыре районные больницы

Учреждения должны появиться в Караге, Озерновском, Соболево и в Эссо

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 января. /ТАСС/. На Камчатке, в том числе в удаленных селах полуострова, благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение" построят четыре районные больницы. Об этом сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Планируется построить четыре районных больницы в Караге, Озерновском, Соболево и в Эссо. Прогнозная дата завершения строительства - до конца 2025 года", - сообщили в правительстве края.

Там добавили, что в настоящий момент готовится документация и идут инженерно-изыскательные работы.

До нескольких муниципальных районов Камчатки можно добраться только по воздуху, поэтому открытие больниц в удаленных населенных пунктах для оказания квалифицированной медпомощи является приоритетной задачей для региональных властей. Также в селах благодаря профильному нацпроекту открываются ФАП и отделения врачей общей практики.