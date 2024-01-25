В удаленных селах Камчатки до 2025 года планируют построить пять новых ФАПов

Работы будут проводить в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 января. /ТАСС/. Пять фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) заработают в удаленных населенных пунктах Камчатки до конца 2025 года благодаря реализации в крае мероприятий нацпроекта "Здравоохранение". Об этом ТАСС сообщили в краевом Минздраве.

"В 2024 и 2025 годах на Камчатке будут построены и введены в эксплуатацию ФАПы в селах Аянка, Хайрюзово, Карага, Слаутное, поселке Козыревск. На каких-то объектах строительная готовность превышает 95%, на других только ведутся инженерные изыскания. Работы по возведению объектов ведутся в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - сообщили в профильном министерстве.

Там добавили, что для повышения качества медпомощи в удаленных районах Камчатки на полуострове будет создан авиаотряд медиков. Это связано с высокой нагрузкой на врачей в районных больницах.

До нескольких муниципальных районов Камчатки можно добраться только по воздуху, поэтому открытие больниц и ФАПов в удаленных населенных пунктах для оказания квалифицированной медпомощи является приоритетной задачей для региональных властей.