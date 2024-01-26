В ЕАО на 50% увеличат площадь дорог, отремонтированных за год

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги"

ТАСС, 26 января. Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог в Еврейской автономной области (ЕАО) в 2024 году составит 50%. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Реализация нацпроекта "Безопасные качественные дороги" продолжается в Еврейской автономной области. За 2023 год в регионе отремонтировано 10,5 км дорог, два моста, благоустроено 23 двора, 15 общественных пространств, обновлена тротуарная сеть и остановочные павильоны. В этом году работы продолжатся. В области планируется ремонт трех мостов, 15 км дорог, а также работы по благоустройству 19 дворов, 12 общественных пространств и обустройству освещения", - говорится в сообщении.

Шесть участков автодорог общей протяженностью чуть более 4 км отремонтируют в Биробиджане. На четырех участках ремонтные работы начнут уже в мае. В течение двух лет также приведут в порядок участки дорог Биробиджан - Унгун - Ленинское и Биробиджан - Амурзет, которая связывает областной центр с международным пунктом пропуска "Нижнеленинское". Там отремонтируют дорожный участок с 98-го по 110-й км и реконструируют мост через реку Щукинка-3. А по дороге в Амурзет проведут ремонт моста через реку Малая Самара и начнут ремонтировать аварийный мост через реку Мокрый Лог, движение по которому закрыто с 2017 года.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году: до четырех погибших на 100 тыс. населения. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.