В Саратовской области в 2023 году ввели более 1,1 млн кв. м жилья

Работы проводили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда"

САРАТОВ, 28 января. /ТАСС/. Свыше 1,1 млн кв. м жилья ввели в Саратовской области в 2023 году, что на 13% превысило показатели 2022 года. Об этом ТАСС сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Соколов.

"В Саратовской области активно ведется жилищное строительство. Так, за 2023 год было возведено более 1,1 млн кв. м жилья, что на 13% выше показателей предыдущего года. Целевой показатель по вводу жилья на год в соответствии с соглашением с Минстроем России был выполнен", - сказал министр, уточнив, что работа по увеличению объемов жилищного строительства в регионе ведется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

По словам Соколова, в прошлом году в области возвели более 480 тыс. кв. м многоквартирных домов и свыше 670 тыс. кв. м в секторе индивидуального жилищного строительства. Глава ведомства отметил, что за последние 20 лет в регионе построили порядка 26 млн кв. м. жилья, а также 200 социальных объектов площадью более 700 тыс. кв. м. Речь идет о детских садах, школах, объектах культуры и спорта.