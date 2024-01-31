Кабмин выделит регионам 8,375 млрд рублей по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы"

Объем финансирования нацпроекта в 2024-2026 годах составит 67,6 млрд рублей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении 8,375 млрд рублей регионам России и Байконуру в рамках федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы", входящего в нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Направить бюджетные ассигнования <...> Минпросвещения России в размере 8,375 млрд рублей для предоставления в 2024 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные систем", входящего в состав национального проекта "Беспилотные авиационные системы", - говорится в документе.

Национальный проект "Беспилотные авиационные системы" заработал с начала 2024 года. Объем финансирования нацпроекта в 2024-2026 годах составит 67,6 млрд рублей.

Ранее Минпросвещения РФ предложило поставить беспилотники для учебных целей в 2 436 школ и 190 колледжей в 2024-2026 годах, документ был разработан в целях реализации федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотный авиационные системы".