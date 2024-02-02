В Нижегородской области индекс промпроизводства вырос за год на 10,6%

Наибольший рост зафиксирован по таким направлениям, как производство прочих транспортных средств, электрического оборудования и готовых металлических изделий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 февраля. /ТАСС/. Индекс промышленного производства по итогам 2023 года составил 110,6%, что выше среднероссийского уровня. Наибольший рост зафиксирован по таким направлениям, как производство прочих транспортных средств, электрического оборудования и готовых металлических изделий, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

"Индекс промышленного производства в Нижегородской области составил по итогам 2023 года 110,6% к уровню 2022-го. По большинству видов производств зафиксирован либо рост, либо сохранение позиций прошлого года. Индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям составляет 110,9%, в целом по РФ - 107,5%", - говорится в сообщении.

Никитин отметил, что это ощутимый результат работы всех отраслей, особенно на фоне сложного для экономики 2022 года. "Благодаря активной работе наших предприятий значительно превышаем среднероссийские показатели. Правительство региона, профильные министерства постоянно на связи с промышленниками. В прямом диалоге приходит "обратная связь" об эффективности мер господдержки, разрабатываются новые решения, налаживается взаимодействие с партнерами в других регионах и странах", - цитирует губернатора пресс-служба.

Наиболее ощутим и важен для региона рост в обрабатывающей промышленности. Он говорит о развитии предприятий, расширении номенклатуры и объемов выпускаемой продукции, освоении новых ниш на рынке, объяснил замгубернатора Андрей Саносян. В достижении этих целей бизнесу помогает господдержка: программы льготных займов и поручительства, услуги центра импорта и импортозамещения, центра поддержки экспорта, инструменты нацпроекта "Производительность труда", работа корпорации развития региона.

В пресс-службе со ссылкой на замгубернатора Егора Полякова добавили, что наибольший рост зафиксирован по таким направлениям, как производство прочих транспортных средств и оборудования (+56,7%), электрического оборудования (+52,4%), готовых металлических изделий (+31,4%), мебели (+21,2%), компьютеров, электронных и оптических изделий (+19,5%).

Нацпроект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". Цель проекта - обеспечить пятипроцентный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики. На сегодняшний день участниками нацпроекта "Производительность труда" являются 252 предприятия региона.