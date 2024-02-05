Показатель нацпроекта по объему экспорта продукции АПК из КБР перевыполнили на 81%

По итогам 2023 года в республике внедрено 14 инструментов Регионального экспортного стандарта из 13 запланированных, сообщили в региональном Минэкономразвития

НАЛЬЧИК, 5 февраля. /ТАСС/. Показатель по экспорту продукции АПК в Кабардино-Балкарии (КБР), установленный на 2023 год, перевыполнен на 81,3%. Об этом сообщили журналистам в региональном Минэкономразвития, подводя итоги реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" за год.

"Установленный в 2023 году в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" целевой показатель по объему экспорта продукции агропромышленного комплекса перевыполнен на 81,3%. По итогам 2023 года в республике внедрено 14 инструментов Регионального экспортного стандарта из 13 запланированных", - говорится в сообщении.

Из КБР экспортировали зерно, кондитерские изделия, сырную продукцию, алкогольные и безалкогольные напитки, крахмал кукурузный, комбикорма, минеральную воду. География поставок включает Грузию, Абхазию, Узбекистан, Турцию, Азербайджан, Армению, Киргизию, Белоруссию, Таджикистан, Казахстан, Туркмению, Молдавию, Южную Осетию. "Продукция местных производителей отгружалась в Монголию, ОАЭ, Китай (кондитерские изделия), США, Канаду (минеральная вода и безалкогольные напитки)", - уточнили в министерстве.

Для стимулирования ввода в эксплуатацию орошаемых земель, где выращивают экспортно ориентированную продукцию, Минсельхоз КБР заключил 40 соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельхозназначения. На эти цели было предусмотрено 665 млн руб., которые "перечислены аграриям республики в полном объеме".

"В 2023 году при содействии Центра поддержки экспорта КБР заключено 8 экспортных контрактов на сумму $3,6 млн (при плане $3,4 млн). Также, по итогам 2023 года, при финансовой поддержке правительства КБР обеспечено участие 16 предприятий республики в различных международных выставках, организовано участие предприятий республики в реверсной бизнес-миссии в Абхазию и Республику Беларусь", - уточнили в ведомстве.