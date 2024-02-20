В Петербурге экономический эффект "Производительности труда" превысил 5 млрд рублей

Предприятия-участники увеличили эффективность процессов и обеспечили кадровую безопасность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Почти 260 предприятий присоединились к национальному проекту "Производительность труда" с начала его реализации в Петербурге.

Экономический эффект от участия в нацпроекте составил 5,2 млрд рублей, сообщила ТАСС генеральный директор регионального центра компетенций в сфере производительности труда в Санкт-Петербурге Ирина Голубцова.

"С начала реализации национального проекта "Производительность труда" в Санкт-Петербурге в 2019 году присоединились уже 259 крупных предприятий значимых для города отраслей. Результаты работы впечатляют, ведь только в 2023 году было реализовано 83 проекта, на которых получен экономический эффект от внедрения мероприятий, эквивалентный 5,2 млрд рублей", - сказала она.

В частности, предприятия-участники увеличили эффективность процессов, обеспечили кадровую безопасность, некоторые провели полный аудит бизнеса.

В 2024 году к нацпроекту планируют присоединиться еще 12 предприятий.

"Национальный проект подходит к своему завершению, осталось всего 40 мест, при этом на портале производительность.рф уже на рассмотрении 12 заявок от претендентов. Но сейчас еще можно оказаться в числе предприятий и бесплатно получить меры поддержки по повышению производительности труда", - рассказала Голубцова.

Нацпроект "Производительность труда" призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%. В помощь бизнесу разработан комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов по работе предприятий.