В Новгородской области в два раза увеличат финансирование мероприятий по сохранению лесов

Работы проводятся в рамках нацпроекта "Экология"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Более чем в два раза в этом году увеличится финансирование мероприятий по сохранению лесов в Новгородской области по национальному проекту "Экология" и превысит 300 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

"В рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" объем финансирования в 2023 году составил 151,9 млн рублей, <...> план на 2024 год составляет 311,3 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 255,6 млн рублей. На увеличение площади лесовосстановления запланирован 39,1 млн рублей, на приобретение лесопожарной техники - 216,5 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в правительстве региона, одно из главных направлений, которое возникло в структуре федерального проекта "Сохранение лесов", - приобретение лесопожарной техники и оборудования для тушения лесных пожаров. "Это самое значимое по актуальности, и самая затратная по инвестициям работа", - добавили в ведомстве.

В 2023 году в рамках проекта было закуплено 35 единиц лесопожарной техники и оборудования, в том числе грузовой автомобиль, трактор на гусеничном или колесном шасси, конструктивно предназначенный для проведения бульдозерных работ, седельный тягач, полуприцеп, насосная станция мобильная, а также бензопилы и кусторезы. Всего за время реализации нацпроекта на приобретение лесопожарной техники и оборудования для тушения лесных пожаров выделено 509,7 млн руб.

Нацпроект "Экология" нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.